¡Confirmado! Sí habrá Corona Capital 2021 ¿Quiénes se presentarán?

Tal parece que las restricciones por la pandemia de Covid-19 van en descenso, pues este lunes se dio a conocer quiénes se presentarán en el Corona Capital 2021.

Y es que, luego de haber sido suspendido para evitar contagios de coronavirus, la celebración de este festival marcaría el regreso de los eventos masivos en la Ciudad de México.

¿Dónde y cuándo se llevará a cabo el evento?

De acuerdo con los organizadores del festival, que publicaron una imagen con la confirmación, se realizará los próximos 20 y 21 de noviembre.

El concierto, cuya última edición se llevó a cabo en el 2019, y al que acuden miles de espectadores, tendrá lugar en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Este anuncio se da después de que el pasado viernes, la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum adelantara la realización de eventos masivos.

Lo anterior, para la reactivación económica dicho sector, en los que se incluyeron específicamente el Gran Premio de Fórmula 1 y este festival de música.

Corona Capital 2021 cartel

Sábado 20 de noviembre

Lo que más llamó la atención de la audiencia fue el “line up”, ya que a la cabeza se encuentra Tame Impala para el sábado 20 de noviembre.

Otros grandes artistas como Disclosure, St. Vincent, The Kooks, LP, Ashnikko, Cheap Trick, Khruangbin, All Time Low y Bleachers también forman parte del cartel.

Además, habrá presentaciones en vivo de Slowthai, Turnstile, Dayglow, SG Lewis, Boy Pablo, Missio, entre otros.

Domingo 21 de noviembre

Según el anuncio publicado en redes sociales, será Twenty One Pilots quien se llevará la segunda noche del evento, siendo el grupo estelar.

No sin antes haberse presentado Rüfüs Du Sol, Royal Blood, The Bravery, Aurora, Pabllo Vittar, The Whitest Boy Alive, 070 Shake, Jp Saxe, Parquet Courts, y Flight Facilities.

Memes y reacciones tras anuncio de festival

Pese a que el regreso de los eventos masivos fue esperado, los memes y diversas reacciones por parte de los usuarios en redes sociales no se hicieron esperar.

Pues muchos de ellos manifestaron su descontento, debido a la emergencia que aún atraviesa la capital del país, por la pandemia.

En ese sentido, hubo quienes cuestionaron la razón por la que se hará el concierto, mientras otros manifestaron el no conocer a todas las bandas que forman parte del cartel del Corona Capital 2021.