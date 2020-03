Con video musical, Katy Perry anuncia embarazo

La cantante de pop, Katy Perry, a través de una transmisión en vivo, en su cuenta de Instagram, anunció que ella y el actor, Orlando Bloom, esperan un bebé.

La estadunidense aprovechó el lanzamiento de su nueva canción “Never Worn White”, para compartir con sus admiradores la noticia de su embarazo.

Katy Perry y Orlando Bloom mantienen una relación desde 2016, sin embargo, fue hasta febrero del 2019 que se comprometieron.

De acuerdo con CNN, el bebé será el primer hijo de la cantante, mientras que será el segundo para el actor, quien estuvo casado con la modelo, Miranda Kerr, y tienen un niño de 9 años.

omg so glad I don’t have to suck it in anymore 🙄

— KATY PERRY (@katyperry) March 5, 2020