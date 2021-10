Comunidad LGBT planifica huelga por stand up de Netflix

Después de la emisión de un stand up de Netflix, miembros de la comunidad LGBT quedaron inconformes, debido a la forma en que se abordó el tema de las personas trans, por lo que ya planean una huelga.

El llamado surge derivado de las declaraciones que dio el director ejecutivo del gigante de streaming, Ted Sarandos, durante el especial ‘The Closer’, del comediante, Dave Chappelle.

En primera instancia, la compañía estadunidense había suspendido a tres de sus trabajadores, incluida una mujer transgénero, quienes asistieron a una reunión exclusiva para altos mandos.

De acuerdo con el portal RT, los empleados habrían irrumpido la conferencia para manifestar su indignación por los dichos de Ted Sarandos.

Sin embargo, la empresa de entretenimiento, que figura entre las más grandes a nivel mundial en la actualidad, argumentó que el motivo de la suspensión fue por tratar de asistir a la reunión sin invitación ni previo aviso.

Si bien Netflix ya reincorporó a las tres personas, The Verge informa que un grupo de trabajadores trans se prepara para una protesta.

La manifestación está prevista para que suceda en toda la compañía estadunidense el próximo 20 de octubre.

Y es que, Terra Field, ingeniera de software senior en la organización, aseguró en su cuenta oficial de Twitter que Dave Chappelle “ataca a la comunidad trans y la propia validez de transexualidad”.

I work at @netflix. Yesterday we launched another Chappelle special where he attacks the trans community, and the very validity of transness – all while trying to pit us against other marginalized groups. You’re going to hear a lot of talk about “offense”.

We are not offended 🧵

— Terra Field (@RainofTerra) October 7, 2021