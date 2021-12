¿Cómo le gustan? Marco Antonio Regil aclara rumores sobre su sexualidad

Debido a que han pasado los años y oficialmente no ha presentado a alguna pareja, Marco Antonio Regil habló sobre su sexualidad.

Se trata de uno de los conductores más queridos de la televisión mexicana, quien también ha sido cuestionado sobre sus preferencias, ya que mantiene bastante reservada su vida personal.

A pesar de que en el pasado se supo, incluso confirmó, que salió con reinas de belleza, algunos de sus seguidores se preguntan si es homosexual, situación que recientemente aclaró.

Durante una entrevista para el programa de YouTube de Yordi Rosado, quien acostumbra a conversar con diferentes artistas cada semana, el conductor se pronunció al respecto.

El también locutor se abrió con su colega y con el público para hablar sobre su vida en pareja, al grado de confesar que si regresara el tiempo, se casaría con Laura Elizondo.

Y es que, afirmó que, aunque sostuvo relaciones amorosas con otras famosas, con ella no supo como sobrellevar el noviazgo, por lo que aseguró fue su responsabilidad.

Sin embargo, el conductor de “100 mexicanos dijeron” aseveró que por el momento no tiene nada oficial, pero no está completamente solo.

Fue entonces cuando se manifestó acerca de su sexualidad, respondiendo si ha sentido atracción por una persona, independientemente del género.

“Nunca me he descubierto siendo atraído por alguien que no sea una mujer. Yo creo que me he enamorado a nivel amigos, hay amigos que los adoro, admiro, eso también es amor”.