Â¡CÃ³mo Jack! Leonardo DiCaprio salta a un lago congelado para salvar a dos perritos

El amor por la naturaleza que tiene Leonardo DiCaprio no es ning煤n secreto y esta vez lo demostr贸 al saltar a un lago para salvar un perrito.

El hecho sucedi贸 durante la grabaci贸n de la nueva cinta en la que el actor es el protagonista de ‘No miren arriba’ (Don’t Look Up).

Informaci贸n relacionada:聽聽Leonardo DiCaprio quiso eliminar desnudo de Meryl Streep en el filme ‘No miren arriba’

De acuerdo con lo narrado por el elenco de la nueva pel铆cula de Netflix el actor revel贸 que es todo un h茅roe.

Leonardo DiCaprio salta a un lago congelado

Tal cual escena del Titanic, Leo no lo pens贸 dos veces para saltar a un lago congelado, pero esta vez no fue para salvar a una bella mujer, si no a dos peque帽os cachorros.

Los perritos husky siberianos viven en la casa que el actor arrendaba junto con el actor Jonah Hill, mientras se llevaba a cabo la grabaci贸n.

Los testigos narraron que de pronto los perros cayeron al lago congelado, debido a las bajas temperaturas que tiene Boston (lugar donde se realiz贸 el filme) en estas fechas.

Sin pensarlo, el ‘El lobo de Wall Street’ se lanz贸 al rescate de los dos animales, y logr贸 sacarlos de las fr铆as aguas.

“B谩sicamente los dos cayeron al lago congelado”, narr贸 coment贸 Hill, con quien comparti贸 casa DiCaprio.

Por su parte Jennifer Lawrence, quien comparte cr茅ditos con el actor de ‘El hombre de la m谩scara de hierro’, cont贸 la graciosa experiencia.

“脡l salt贸 al lago helado para rescatarlo, pero tan pronto como sac贸 a uno fuera del estanque el otro se avent贸”, dijo Lawrence.

Defensor del medio ambiente amante de los animales

El propio actor, reconocido por su talento y su gran labor como activista ambiental y su compromiso con el bienestar de los animales, explic贸 que mientras sacaba al primer husky “el otro empez贸 a lamer al que se estaba ahogando”.

“Acabamos todos [en el estanque]”, dijo el actor

Reconoci贸 que probablemente 茅l no era la persona adecuada para entrar al agua, ya que no ten铆a idea de que hacer “en un lago congelado”.

Sin embargo, Leonardo DiCaprio salt贸 al lago congelado y logr贸 salvar a los perritos.