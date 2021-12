¿Cómo actuó Yoko Ono tras la muerte de John Lennon?

Un 8 de diciembre, pero del 1980 el mundo de la música perdió a uno de los mayores artistas de todos los tiempos, pues la muerte de John Lennon sacudió a miles de personas a nivel internacional, pero ¿cómo reaccionó Yoko Ono?

Recordemos que, según los reportes oficiales, el exvocalista de The Beatles recibió cuatro balas, después de que Mark David Chapma le disparara a las afueras de su departamento.

Los hechos ocurrieron cuando el cantante británico arribaba a su hogar en el edificio Dakota, ubicado en Manhattan, en Nueva York, Estados Unidos, con su esposa, quien nació en Tokio, Japón.

Sin embargo, todo comenzó cuando horas antes de la tragedia, Mark David Chapma se acercó al compositor a pedirle un autógrafo, sin saber que terminaría con su vida.

Tras firmarle una copia del álbum ‘Double Fantasy’, todavía le preguntó “¿Es todo lo que quieres?”, pero el fanático se retiró.

La muerte de John Lennon vista desde Yoko Ono

Al escuchar los disparos, hace 41 años, la mujer abrazó a su marido y suplicó por un médico, sin saber que la luz de uno de los músicos más queridos de la época se apagaría para siempre.

De acuerdo con El País, en un principio, la esposa del exbeatle no pudo con la noticia del deceso, la cual se la dijo el doctor, Stephan G. Lynn, pues sus piernas no resistían.

“Estás mintiendo, no puede ser cierto… No está muerto, no te creo”.

Posteriormente, la también artista se derrumbó en el piso de la sala de emergencias del hospital Roosevelt de Nueva York donde yacía su esposo de 40 años de edad.

No obstante, una de las preocupaciones del médico que intentó todo por salvar la vida del intérprete de “imagine”, fue la salud de la ahora viuda, dijo para The New York Times.

“Empezó a golpearse la cabeza contra el sueño. Puse mis manos en ella para que no se hiciera daño, tenía miedo de que fuéramos a tener un segundo paciente”.

Según lo que el doctor contó al medio citado en aquella ocasión, la japonesa aceptó que su esposo murió cuando recibió el anillo de compromiso.

Ante ello, solicitó retrasar la conferencia de prensa para que fuera ella quien le diera la noticia a su pequeño Sean, con tan solo cinco años.

Luego de que Yoko Ono aceptara la muerte de John Lennon, se dio a conocer la tragedia a medios de comunicación y el mundo entero, que se congregó a los alrededores del Dakota para homenajearlo.