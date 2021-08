Charlie Watts, la calma dentro de los desenfrenados Rolling Stones

Escucha la nota:



Charlie Watts, quien falleció este martes 24 de agosto a los 80 años, era identificado como el miembro más tranquilo de The Rolling Stones.

Con el grupo liderado por Mike Jagger, Watts logró ser reconocido como uno de los mejores bateristas de la historia tras más de 50 años de rock con sus satánicas majestades.

Nacido el 2 de junio de 1941, Charlie Watts era el integrante de los Rolling con mayor edad y también el que se desenvolvía con más calma y serenidad.

La técnica depurada y sin tantos aspavientos para tocar la batería, así como la forma discreta de vestir, siempre contrastó con los excesos del resto de los integrantes de la banda.

Chalie Watts y su gusto por la batería

El baterista de los Rolling Stones tuvo una juventud sencilla al ser miembro de una familia trabajadora que vivía en una casa prefabricada del barrio londinense de Wembley.

Sin embargo, escapaba de la cotidianidad gracias a la música; su primer tambor lo fabricó él mismo después de arrancarle el mástil a su banjo, cuando aún era un niño.

Posteriormente, a los 14 años, su familia le regaló su primera batería real, y fue así como empezó a practicar y profesionalizar su hobbie.

Primero fue con un estilo similar al jazz, un género musical que le apasionaba y combinaba con su trabajo de diseñador gráfico.

Fue hasta 1963 cuando entró de lleno al rock and roll, cuando se integró a The Rolling Stones para suplir la ausencia de Tony Chapman, primer baterista de la banda británica.

“La diferencia entre tocar jazz en clubes y tocar rock and roll con los Rolling Stones era el volumen”, dijo en una entrevista con The New Yorker.

Nunca abandonó su pasión por el jazz; a lo largo de su vida protagonizó varias aventuras musicales junto a otros músicos, como el grupo Rocket 88.

Con los Stones, no solo se ocupó de la percusión, sino que como diseñador gráfico se ocupó también de crear elementos relacionados con el grupo, como varias portadas de discos y escenografías para los conciertos.

Las adicciones de Charlie Watts

A pesar de su perfil tranquilo y alejado de la parafernalia rockera, Watts vivió uno de sus episodios más amargos en los años 80 por sus adicciones al alcohol, anfetaminas y heroína.

En diversas entrevistas llegó a relatar que lo único que lo salvó de caer más profundo fue el amor de su esposa, Shirley Ann Shepherd, y el temor a perderla a ella y a su hija Seraphine.

Combinar su proceso de desintoxicación con las giras de los Stones no fue fácil, pero salió adelante gracias a recluirse en su cuarto de hotel para dibujar.

“No soy tu baterista, tú eres mi cantante”

Detrás de la tranquilidad que emanaba Watts, se escondía un temperamento fuerte, pero bien controlado.

Keith Richards cuenta en su autobiografía “Life” que durante una madrugada de 1984 en Amsterdam, Mick Jagger -en avanzado estado de ebriedad- intento discutir con los miembros del grupo.

El cantante preguntó por “su baterista”, algo que no le gustó a Charlie; el músico se dio un baño, se arregló y posteriormente bajó a encontrarse con Mike Jagger.

“Yo no soy tu baterista; tú eres mi cantante”, respondió al vocalista de los Rolling Stones, no sin antes darle un golpe con el puño.

Las enfermedades de Charlie Watts

La vida del músico se vio amenazada en otros dos momentos cruciales, cuando en 2004 le fue detectado cáncer de garganta, pero sobrevivió tras un tratamiento con radioterapia.

Un año después sufrió un accidente automovilístico en Niza, por el que se fracturó el brazo y varias costillas.

Finalmente, este pasado 5 de agosto volvió a requerir atención hospitalaria, cuando se informó a los medios que había sido intervenido de urgencia.

Aunque no se informó qué tipo de atención recibió, se veía muy complicado que pudiera ir a la gira de los Rolling Stones en Estados Unidos

Tras el paso de los días, parecía que su recuperación avanzaba, hasta este martes que la noticia de la muerte de Charlie Watts cayó como balde de agua fría en el infierno que caracterizaba a los Stones.

Con información de EFE.