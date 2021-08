Charlie Watts, baterista de The Rolling Stones, muere a los 80 años

Charlie Watts, el legendario baterista de la banda británica Rolling Stones, ha muerto a los 80 años, informó este martes Bernard Doherty, publicista del músico.

El legendario miembro de los “Stones” se había sometido recientemente a una operación, lo que forzó su retirada de la próxima gira planeada por el grupo en EU.

“Es con inmensa tristeza que anunciamos la muerte de nuestro querido Charlie Watts. Falleció en paz en un hospital de Londres esta mañana rodeado de su familia”, señaló un comunicado divulgado a los medios por su representante.

“Charlie fue un querido marido, padre y abuelo y, también como miembro de los Rolling Stones, uno de los más grandes baterías de su generación”, añade la nota, en la que se pide respetar la intimidad de la familia y los amigos en este “momento difícil”.

Los “rolling” tienen previsto reanudar su gira en EU. en septiembre después de verse obligados a postergarla el año pasado por la pandemia del coronavirus.

A principios de agosto, el grupo comunicó que Steve Jordan sería el sustituto temporal de Watts en la gira estadounidense.

Los Rolling Stones publicaron en su cuenta de Twitter este comunicado donde informan sobre la muerte de su compañero y amigo.

Con la muerte de Charlie Watts, son dos los fundadores de la banda británica que han fallecido.

El primero fue Brian Jones, quien tocaba varios instrumentos, pero principalmente la guitarra de acompañamiento. Fue también coautor de varias de las canciones de la banda en sus primeros años.

Brian Jones falleció el 3 de julio de 1969, cuando aún no había pasado ni un mes desde que Mick Jagger, Keith Richards y Charlie Watts se presentaran en su casa para comunicarle que no seguiría formando parte de The Rolling Stones.

La causa oficial de su muerte fue por ahogamiento, tras sufrir un ataque de asma mientras buceaba en su piscina.

Watts era de los miembros más tranquilos y callados del grupo, pero quizá el más efectivo porque por sus acordes en la batería pasaba gran cantidad del ritmo de las canciones de los Stones.

Una anécdota cuenta que una noche de octubre de 1984 cuando la banda planificaba su próximo disco y gira, Mick Jagger y Keith Richards salieron de fiesta y regresaron al hotel hasta la madrugada para continuar la borrachera en la habitación de Richards.

Sobresaltado y en actitud egoísta, Jagger marcó a la habitación de Watts, quien se encontraba dormido para pedirle que se uniera a la fiesta. ‘¿Dónde está mi baterista?, ¿dónde está mi jodido baterista’?, le gritó por teléfono para pedirle que se uniera a ellos.

Watts, sobresaltado y recién despertado, se vistió de traje, se puso su corbata, sus zapatos italianos, símbolo de su gusto por el buen vestir, acudió a la habitación tranquilo y sobrio.

En el momento que abrió Jagger, Watts no lo pensó y de un certero puñetazo dejó las cosas claras: ‘¡No me vuelvas a decir tu baterista!’, ‘¡En todo caso, tu eres mi jodido cantante!’.

A principios de mes, el cantante de la banda, Mick Jagger esperaba la pronta recuperación de Charlie Watts, lo más pronto posible.

“Esperamos darle la bienvenida a Charlie tan pronto como esté completamente recuperado”, escribió en su cuenta de twitter.

