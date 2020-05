Catean oficinas de disquera, propiedad de expareja de Chiquis Rivera

Escucha la nota:



El Buró Federal de Investigación (FBI por sus siglas en inglés) atendió cuatro órdenes de registro firmadas por un juez federal en Los Angeles, California, por lo que ingresaron a las oficinas de la disquera DEL Records, propiedad de Ángel Del Villar, quien es expareja de la cantante Chiquis Rivera.

A través de sus redes sociales, la disquera confirmó el cateo a sus oficinas: “Podemos confirmar que el FBI llegó a las oficinas de Del Records hoy y tomar una serie de materiales que, entendemos, están relacionados con la investigación del FBI de nuestro antiguo artista, Gerardo Ortiz.

“Hasta donde sabemos, Del records no es parte de la misma, sino simplemente una fuente de información para la investigación del FBI sobre el Sr. Ortiz. Hemos cooperado plenamente con el FBI y continuaremos haciéndolo”, destaca el comunicado.

Sin embargo, Bad Sin Music Inc, disquera de Ortiz, también lanzó un comunicado en el que refieren tener conocimiento de lo ocurrido, sin embargo, descartan que el ingresó del FBI a dichas oficinas, sean parte de la demanda que el cantante levantó en contra de la compañía disquera a la que pertenecía.

“Gerardo Ortiz actualmente tiene una demanda pendiente ante el Tribunal Superior de Los Ángeles y el Comisionado de Trabajo de California contra las compañías Del por presunta conducta fraudulenta, incumplimiento del deber fiduciario, incumplimiento de contrato y violación de la Ley de Agencias de Talento por estafar al Sr. Ortiz de muchos, decenas de millones de dólares”, explica Bad Sin Music Inc.

“Hasta donde sabemos, la búsqueda del FBI en la oficina de Del Records y en la casa del Sr. Del Villar no involucra al Sr. Ortiz”, finaliza el documento.

Como respuesta al ingreso a sus oficinas, Del Villar no emitió declaraciones, sin embargo, a través de redes sociales publicó dos videos en los que se escuchan los temas Hermano cayó la ley y Jefe de jefes, lo cual sus seguidores han tomado como una respuesta directa al allanamiento, y a algunos medios de comunicación que aseguraron que el FBI iba por él para arrestarlo, no obstante el agente especial del FBI, Miguel Luna, indicó que no hubo arresto.