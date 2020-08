Cate Blanchett y Ewan McGregor se unen a Guillermo del Toro en ‘Pinocchio’

Cate Blanchett y Ewan McGregor trabajarán con el cineasta Guillermo del Toro en su versión animada de “Pinocchio“, un proyecto que el mismo ha descrito como “su sueño” y que filmará para Netflix.

El director mexicano ambientará esta nueva versión del clásico cuento en el año 1930 en Italia, durante el ascenso de Mussolini y el fascismo, y contará la historia de Pinocchio tratando de cumplir con las altas expectativas de su padre.

“Después de años de perseguir este proyecto soñado encontré a mi socio perfecto en Netflix. Hemos pasado mucho tiempo seleccionando un elenco y un equipo extraordinarios y hemos sido bendecidos con el apoyo continuo de Netflix para seguir adelante en silencio y con cuidado, sin apenas perder el ritmo”, aseguró el cineasta en un comunicado.

Introducing the epic cast of @RealGDT‘s stop-motion PINOCCHIO film:

Newcomer Gregory Mann as Pinocchio

Ewan McGregor as Cricket

David Bradley as Gepetto

Plus:

Tilda Swinton

Christoph Waltz

Finn Wolfhard

Cate Blanchett

John Turturro

Ron Perlman

Tim Blake Nelson

Burn Gorman pic.twitter.com/Jo5HtfdVc4

— NetflixFilm (@NetflixFilm) August 19, 2020