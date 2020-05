Cantante Julio Preciado da negativo a Covid-19

Escucha la nota:



El cantante mexicano, Julio Preciado confesó que esperar el resultado de la prueba por Covid-19, en el Hospital Country Club de Guadalajara, fue el día más largo de su vida por la incertidumbre, algo que no le desea ni a su peor enemigo.

En un video publicado en sus redes sociales, el exintegrante de Banda El Recodo afirmó que el resultado fue negativo tanto para Covid-19 como para influenza e incluso mostró en la cámara la orden del laboratorio, por medio de un celular.

Amigos y seguidores, les aviso que solo tengo principio de neumonía. La prueba del covid-19 salió negativa gracias a Dios. Agradezco infinitamente sus buenos deseos. Dios nos cuide y nos bendice. #QuedateEnCasa — Julio_Preciado_ (@Julio_Preciado_) May 13, 2020

“Recuperándome de la buena noticia. Fue un día bastante largo para mí porque obviamente una prueba de Covid-19 no se da en horas. Todas esas fake news diciendo que soy positivo no eran ciertas por la simple razón que no es posible dar un resultado confiable hasta, por lo menos, 24 horas”, comentó sentado desde un cuarto, donde lo trasladaron después de diagnosticarlo con principios de neumonía y alejarlo del área restringida.

“Nos queda una experiencia grata porque salí negativo, pero también el ver que a mucha gente ni les han entregado resultados ni se han hecho pruebas y ya los diagnostican como Covid-19. Tengan mucho cuidado, no se confundan. Yo cuando llegué con mi problema no sentía algo diferente. No sentía temperatura, tos o gripa, ningún otro síntoma más que mi neumonía. Se los digo honestamente, el respirador que tengo en la nariz está en el nivel número dos, ayer (lunes) lo tenía hasta en ocho y no estoy agitado”, agregó.

Acompañado por su amigo, el doctor Julio Ramos, que llevaba una mascarilla puesta, el cantante dijo sentirse mejor, ofreció una disculpa pública a sus amigos, familiares y seguidores por el susto, además de agradecer a quienes hicieron oraciones por su salud.

“Tengo dos años con mi neumonía, primero estuve internado ocho días entubado y después del trasplante tuvieron que sacarme agua a través de aparatos de hemodialisis y después otra pequeña neumonía. Hemos salido adelante, lo que pasa es que me siento bien y me confío, aunque tengo los pulmones delicados desgraciadamente. Tengo que ponerle mas ganas al ejercicio, a caminar, al medicamento para que mis pulmones se puedan expandir y tolerar más”, explicó.

Agradezco enormemente su preocupación. Tengo principio de neumonía la padezco desde hace dos años y la prueba del covid se realizó ayer tarde-noche, aún no tengo los resultados. Afortunadamente me siento bien bendito Dios y cualquier cosa por este medio daré aviso. — Julio_Preciado_ (@Julio_Preciado_) May 12, 2020

Además, el intérprete de “Dos hojas sin rumbo” agradeció el trabajo de los médicos y enfermeras que lo atendieron y pasaron tiempo con él, así como pidió a sus fans quedarse en casa para evitar contagios.

“Se quedaban conmigo 10 o 15 minutos fuera de lo normal para platicarme de casos que les han sucedido estos últimos tres meses. Dicen que cuando se quitan su careta les cambia la cara, les queda lo hinchado. No valoramos el sufrimiento que pasan enfermeras, las personas de mantenimiento, es una labor titánica la de esa gente”.

Fue su propio médico el que afirmó que Julio Preciado se puso a llorar al saber que no tenía Covid-19, aunque desde el primer momento que entró al hospital se le trató así y estuvo en aislamiento.

“Con el riesgo de un proceso neumónico en un paciente como Julio por ser un paciente vulnerable seguimos las reglas y el protocolo que marca la Secretaría de Salud. Tenemos la obligación de aislar a un paciente hasta que no tenemos un resultado. Yo le quiero dar gracias a Julio por la confianza que ha tenido en todo el equipo del hospital, a la paciencia que nos han tenido”, confió Ramos.