“Call for Code” campaña para apoyar a los afectados por la pandemia

Más de medio centenar de estrellas, entre ellas Barbra Streisand, Celine Dion, Cher, Pitbull o Pierce Brosnan, se ha unido a “Call for Code”, la campaña de la ONU lanzada este miércoles para impulsar soluciones tecnológicas que ayuden a los afectados por la pandemia del coronavirus y del cambio climático.

“Este es un problema global, chicos. Unidos venceremos, divididos caeremos. Ahora es cuando tenemos que unir al mundo”, dijo Pitbull en un mensaje publicado en Twitter.

Información Relacionada: Tras contraer Covid-19, Andrea Bocelli dona plasma

Wondering what #CallforCode Day is all about? We’re bringing together celebrities & others across the globe to encourage #developers to harness their skills to make an impact in combatting #COVID19 & #ClimateChange. Learn more: https://t.co/NzwhUMxdkf pic.twitter.com/zON4DAsBmg

— Call for Code (@CallforCode) May 27, 2020