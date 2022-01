BTS, Twice y Blankpink encabezan la lista de álbumes mundiales de Billboard

Ya llegó la lista de los mejores álbumes mundiales para la semana del 15 de enero, la revista Billboard contempló a grandes artistas de K-Pop como BTS, Twice y Blackpink.

Recordemos que las agrupaciones de K-Pop están tomando un gran revuelo dentro de la industria musical y se han posicionado en lo más escuchado.

Esta ocasión no fue la excepción, ya que dentro de la lista de los mejores álbumes la musica coreana tiene presencia.

Los grupos de K-Pop que se encuentran en la lista Billboard: BTS, Twice y Blackpink

Aquí te presentamos los álbumes que se encuentran dentro de la lista Billboard para la semana del 15 de enero.

NCT – ‘Universe’

Su último álbum de estudio se mantuvo en la posición número uno en la lista de álbumes mundiales.

De esta manera, sería la tercera semana consecutiva en esta posición, además de pasar una tercera semana en el Billboard 200.

BTS – ‘Map of the Soul: 7’

La agrupación de K-Pop más popular del momento, logró posicionar un total de cinco álbumes dentro del top 15 de la lista de álbumes mundiales.

El segundo lugar fue para ‘Map of the Soul: 7‘ seguido de ‘BE‘ en el 6.

‘Love Yourself: Tear‘ y en el 9 ‘Love Yourself: Her’ en la posición 13 y ‘Map of the Soul: Persona‘ está en el 15.

TWICE – Formula of Love: O+T=<3

Se trata de su último álbum de estudio, el cual, llegó al número 3 en su octava semana en la lista de álbumes mundiales.

NCT 127 – Sticker

Este álbum de K-pop se mantuvo en el número 4 en su semana 16, algo impresionante, ya que ha sido de manera consecutiva en la lista de álbumes mundiales.

SEVENTEEN – Attacca

Se encuentra en el número 9 en su novena semana no consecutiva.

TXT – The Chaos Chapter: FREEZE

Este disco se encuentran en el puesto número 10 en su semana 31 de manera consecutiva en esta lista.

De esta manera, se extendió su propio récord como el álbum de K-pop que salió en 2021 con mayor duración en este listado.

De esta menera, los grupos de K-Pop como BTS, Twice y Blackpink se apoderaron de la lista Billboard de los mejores álbumes mundiales.