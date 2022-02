Britney Spears insulta a su hermana en polémico mensaje

Una vez más la icónica cantante, Britney Spears dio polémicas declaraciones en contra de su hermana, Jamie Lynn Spears.

Fue a través de un mensaje en redes sociales donde la cantante se refirió de una manera desagradable en contra de la estrella de Zoey 101.

Al parecer, las diferencias entre las hermanas Spears parecen no tener fin, aquí los detalles del controversial mensaje de la cantante hacia la actriz.

El polémico mensaje de Britney Spears hacia su hermana Jamie Lyn Spears

Las diferencias entre las hermanas continúan, sobre todo, ahora que la estrella de Zoey 101 publicó un libro donde habla sobre sus recuerdos.

Por ello, la también llamada ‘Princesa del Pop‘ decidió externar una vez más sus molestias en contra de su consanguínea.

El motivo principal de esta molestía, viene a raíz de la publicación del libro de memorias ‘Things I Should Have Said’, que se ha convertido en Best Seller en Estados Unidos.

Fue por este movito, por el cual, la cantante decidió llamar nuevamente “escoria” a su hermana Jamie Lyn.

“Toda mi familia, incluyéndote a ti, está diciendo que NO SABÍAS….¡¡¡B%&$#*!!! El descaro de ustedes para vender un libro ahora y hablar mi%&# pero su f%&# mentira”, externó la cantante.

Las polémicas declaraciones de la cantante hacia su hermana

Además, la cantante también dijo que le gustaría que sometieran a su hermana a una prueba de detector de mentiras, ya que aseguró, la están difamando.

“¡Me gustaría que hicieras una prueba de detector de mentiras para que todas estas masas de personas vean que estás mintiendo sobre mí!”, enfatizó.

En su mensaje, la ‘Princesa del Pop‘ señaló que su hermana era una mala persona, asegurando que se está aprovechando de su fama para ganar dinero.

“Ojalá el Todopoderoso, el Señor, pudiera venir y mostrarle a todo el mundo que estás mintiendo y ganando dinero conmigo! Eres una escoria, Jamie Lynn”.

Ahora, el mensaje que la cantante, Britney Spears le escribió a su hermana, Jamie Lynn Spears ha ocasionado que los reflectores apunten una vez más a ellas.