Britney Spears cumple 40 años de edad, libre, feliz y más enamorada que nunca

Con muchos motivos para estar de fiesta, entre ellos su cumpleaños número 40, Britney Spears a esta edad llega más feliz, libre y enamorada que nunca.

Un 2 de diciembre, pero de 1981 la “Princesa del pop” llegaba a este mundo, sin imaginar que se convertiría en una de las estrellas más importantes de Estados Unidos y a nivel global.

Sin embargo, no todo sería éxito y lujos, pues con el paso de los años la privarían de muchas libertades cuando se le impuso una tutela legal en manos de su padre, Jamie Spears.

El fin de la tutela legal de Britney Spears

Fue apenas hace unas semanas cuando la justicia del estado de California en Estados Unidos puso fin a la forma en que el padre de la famosa llevaba el control de sus finanzas y hasta vida personal.

De acuerdo con los reportes, más de 10 años los que estuvo en dicha situación legal, que terminó en un escándalo internacional, provocando el movimiento #FreeBritney por parte de sus fans.

Ahora, la cantante estadunidense no ha dudado en manifestar su alegría a través de redes sociales, donde considera que sus seguidores “le han salvado la vida”.

Aún así, no es difícil imaginar que, como la también actriz lo comentó, “necesita mucho tiempo para sanar” todo el dolor que vivió durante 13 años, que señaló de “terribles”.

Pese a que se encontraba sin autonomía, la estrella de pop anunció su relación con el entrenador personal y bailarín, Sam Asghari, con quien también dio a conocer su compromiso en Instagram.

Y es que, dicha red social se ha convertido en la única vía de contacto entre la artista y su público, aunque de vez en cuando publicaba en el mismo contenido en Twitter.

El legado de la eterna “Princesa del pop”

Los años pasan y la famosa no deja de gustarle a la audiencia, por lo que su música ha pasado de generación en generación.

Hasta el momento, ha vendido más de 100 millones de discos y ahora que recuperó su autonomía, pronto podrá usar su patrimonio de 60 millones de dólares, según EFE.

De la misma forma, su video musical de “…Baby One More Time” acumula más de 669 millones de reproducciones en YouTube y eso que se estrenó en 1998 por televisión y llegó a la plataforma hasta el 2009.

Por su parte, “Toxic” supera los 600 millones de streams en Spotify, mientras que su discografía se coloca entre las 100 más escuchadas.

No obstante, eso no es todo, pues sus looks noventeros se han convertido en disfraces de Halloween en muchas partes del mundo.

Además, su polémica vida despertó el interés de productores al grado en el que existen cuatro documentales que repasan por diversas etapas de su carrera.

Por ahora se desconoce si, Britney Spears a su edad regresará a los escenarios, pues su futuro depende solamente de ella.