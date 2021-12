Britney Spears confesó no sentirse lista para regresar a la música

La cantante, Britney Spears aseguró que aún no se siente lista para regresar a la industria de la música después de todo el proceso legal que vivió luchando contra su tutela.

En sus redes sociales anunció que ‘la habían maltratado’ y no se sentía preparada para regresar.

Te puede interesar: ¡Feliz cumpleaños Denzel Washington! Estas son las mejores películas del actor

Britney Spears compartió en su cuenta de Instagram un post en donde asegura que no se siente lista para regresar a la música después de lo que vivió durante trece años estando bajo la tutela legal de su padre.

Jamie Spears era quién se encargaba de cada movimiento que hacía la cantante desde su carrera hasta su vida personal.

Por otra parte, la interprete de ‘Toxic’ aseguró que quería presionarse pero no en cosas que la asusten en el 2022.

‘Quiero presionarme en otras cosas pero no en las que me asusten’, es lo que se puede leer en el post.

‘Supongo que a la mayoría le sorprenda que ya no haga más música pero la gente no tiene idea de lo que me hicieron’

‘Después de pensarlo todo, ¡me aterra la gente y la industria!’