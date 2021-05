Bradley Cooper y Guillermo del Toro, participarán en Festival de Cine de Tribeca

Una larga lista de actores y directores participarán en las charlas que forman parte del Festival de Cine de Tribeca de este año, que celebra su 20 aniversario, entre ellas Bradley Cooper, Guillermo del Toro, Frances McDormand, Amy Schumer, Robert De Niro y Martin Scorsese.

En los “Tribeca Talks” del festival neoyorquino, que se celebrará del 9 al 20 de junio próximos, Cooper conversará con el cineasta mexicano, Guillermo del Toro; la actriz y comediante Amy Schumer hablará con la modelo Emily Ratajkowski, y Shira Haas, conocida por su papel en la exitosa serie “Unorthodox”, dialogará con la intérprete y productora Ali Wentworth.

-Información relacionada: Anthony Hopkins homenajea a Chadwick Boseman tras ganar Oscar

En las conversaciones dedicadas exclusivamente a directores de cine participarán Doug Liman, responsable de “Edge of Tomorrow”, M. Night Shyamalan, conocido por películas como “The Sixth Sense” Y “Unbreakable”, y Gina Prince-Bythewood, directora de “The Secret Life of Bees” y “Beyond he Lights”.

“Este año estamos particularmente orgullosos de que nuevamente podamos reunir a estos talentos para conversaciones en persona mientras debatimos nuevas formas que están adquiriendo nuestro mundo y nuestro negocio”, afirmó en un comunicado de prensa la cofundadora y directora ejecutiva del Festival de Cine de Tribeca, Jane Rosenthal.

#Tribeca2021 is pleased to announce its lineup of Talks & Reunion screenings! Featuring the cast of “Fargo” and “The Five Heartbeats,” conversations w/ @GPBmadeit, @MNightShyamalan, and more. See the full lineup here: https://t.co/ppiFZr9xGd pic.twitter.com/evaK4D1cwD

— Tribeca (@Tribeca) May 10, 2021