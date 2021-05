Billy Porter: Tras ocultar diagnóstico, revela que es positivo a VIH

Escucha la nota:



El artista estadunidense, Billy Porter, se convirtió en el centro del ojo público, luego de revelar que fue diagnosticado con VIH, sin embargo, 14 años después rompió el silencio.

Fue en una entrevista para ‘The Hollywood Reporter, que Billy Porter se sinceró y admitió que por vergüenza, temor a represalias y marginación en el mundo del espectáculo, no habló sobre su positivo al virus.

-Información relacionada: Salma Hayek: ‘Prefiero morir en casa’, así vivió el Covid-19

“La verdad es la curación. Y espero que esto me libere. Espero que esto me libere para poder experimentar una alegría real pura, para que pueda experimentar la paz, para que pueda experimentar la intimidad, para que pueda tener relaciones sexuales sin vergüenza. Esto es por mí”, comentó el famoso actor de la serie ‘Pose’.

Pandemia hace reflexionar a Billy Porter

Billy Porter, de 51 años, indicó que el confinamiento por la pandemia de Covid-19 lo llevó a reflexionar acerca de su secreto, que además, se lo ocultó a su madre y a los integrantes de ‘FX’, programa que lo condujo a ganar un premio Emmy por su persona VIH positivo, ‘Pray Tell’.

Es así que reveló que la parte más difícil de abrirse fue contarle a su madre, pues el también cantante creció en una iglesia pentecostal y consideró que la vergüenza de ser queer, se veía agravada por su condición de la enfermedad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Billy Porter (@theebillyporter)

“Ella dijo: ‘¿Has cargado esto durante 14 años? No vuelvas a hacer esto nunca más. Soy tu madre, te amo pase lo que pase’”, recordó Porter. No obstante, aseguró que se encuentra de lo más saludable.

Fue en el 2007 cuando lo diagnosticaron, lo que señala como “lo peor de su vida”, además de que también le dijeron que padecía diabetes tipo 2.

“Sobreviví para poder contar la historia. Para eso estoy aquí. Yo soy la vasija y emocionalmente eso era suficiente, hasta que dejó de serlo. Hasta que me casé. Ahora estoy tratando de tener una familia; ahora no soy solo yo. Es hora de crecer y seguir adelante porque la vergüenza es destructiva y, si no se resuelve, puede destruir todo a su paso”, concluyó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Billy Porter (@theebillyporter)

Con información de AP.