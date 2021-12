Billie Eilish y su fuerte lucha contra el covid: ‘Me sentía miserable’, revela

Desde el inicio de la pandemia, hubo muchos artistas que se abrieron con el público para contar a sus fans que se contagiaron de coronavirus, ahora, Billie Eilish reveló su fuerte lucha contra el covid.

A pesar de que la joven cantante no se enfermó en los últimos días, durante una entrevista rompió el silencio, asegurando que no la pasó nada bien mientras padecía el virus del SARS-CoV-2.

Cabe mencionar que la pandemia aún no termina y hasta el momento, suman 271 millones de personas contagiadas a nivel mundial.

Dicha cifra incluye los 5.32 millones de pacientes que lamentablemente perdieron la vida a causa del Covid-19.

Sin embargo, el pasado lunes, la estadunidense apareció en el programa The Howard Stern Show, donde manifestó que pudo “haber muerto”, solo sí no se hubiera aplicado la dosis contra el coronavirus.

De la misma forma, la joven de 19 años, y que el próximo 19 de diciembre celebrará su cumpleaños número 20, contó el martirio que vivió a lo largo de la enfermedad.

Aún así, dijo estar consciente de que su edad le favoreció en que su estado de salud no se agravara y pudiera recuperarse de la mejor manera.

No obstante, aseguró que pasó momentos “horribles”, por lo que no desearía su malestar a nadie, pues recordarlos todavía la hacen “estremecerse”, indica Reuters.

“No he muerto, y no me iba a morir tampoco, pero eso no quita para que me sintiera totalmente miserable en esos casi dos meses. Fue terrible y todavía sufro secuelas”.