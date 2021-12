Billie Eilish reveló que ver pornografía atrofió su cerebro

¡Pobre! La cantante Billie Eilish habló sobre su adicción a ver pornografía desde los 11 años, lo que le provocó pesadillas.

Esta declaración se dio en el programa de radio The Howard Stern Show.

Te puede interesar: ¿Marvel vs Premios Oscar? La fuerte crítica de Kevin Feige a la ceremonia

‘Creo que realmente destruyó mi cerebro y me siento increíblemente devastada por haber estado expuesta a tanta pornografía’, agregó la cantante.

Además, aseguró que dicha acción le ayudaba a sentirse ‘cool’.

La cantante confesó que sufría de pesadillas porque la gran mayoría del contenido que veía era muy violento y abusivo.

Por atraparte, Eilish toca el tema en una de sus canciones que a menudo son oscuras.

En la balada ‘Male Fantasy’ de su álbum Happier Than Ever, habla sobre estar sola en casa y distraerse con pornografía mientras supera una relación rota.

Billie Eilish confesó sentirse enojada consigo misma por pensar que estaba bien ver tanta pornografía.

‘Las primeras veces que, ya sabes, tuve sexo, uno dije que no a cosas que no eran buenas. Fue porque pensé que eso era lo que suponía que me atraía’.