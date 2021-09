Billie Eilish colabora con Nike; lanza tenis ¡100% veganos!

Una de las artistas estadunidenses más jóvenes, sin duda se encuentra en uno de las mejores etapas de su carrera, se trata de Billie Eilish, quien colaboró con Nike.

Así lo dio a conocer la famosa cantante a través de sus redes sociales, donde reveló el lanzamiento de sus propios tenis Air Jordan 15 y Air Jordan 1 KO.

-Información relacionada: Met Gala 2021: Los mejores vestidos y looks de la alfombra roja

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, manifestó la emoción de trabajar con la popular marca de zapatos deportivos.

Sin embargo, los diseños de la intérprete de “Bad Guy” y “When the party’s over”, saldrán a la venta hasta el próximo 27 de septiembre en su página oficial y el 30 de septiembre en la app de Nike.

¡Estoy muy emocionada de finalmente compartir mis dos siluetas de Air Jordan con ustedes! Siempre me ha gustado; fue una experiencia increíble y surrealista el poder crearlos”.

No obstante, lo que más resalta la artista de 19 años, es la forma en que fueron fabricados, pues aseguró que son 100 por ciento veganos y cuentan más de un 20 por ciento de material reciclado.

De acuerdo con el portal Page Six, la versión Air Jordan 15 de la joven tiene un “color bronceado monocromático”, el cual podría estar inspirado en su segundo álbum de estudio “Happier Than Ever”.

Además, la estadunidense ya habría mencionado anteriormente lo fan que es de los tenis y del deportista que creó el modelo original, Michael Jordan.

En ese sentido, el medio citado recordó cuando la estrella de pop dijo haber suplicado por un par negro y rojo.

“Cuando los obtuve… los miré como si fueran un millón de dólares sentados frente a mí”.

“Este no es un zapato popular y no me importa una mie… Porque lo que sientes por algo que amas profundamente es lo único que importa en el mundo”.