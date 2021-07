Bill Cosby asegura sostener su inocencia tras salir de prisión

Luego de que el pasado miércoles se diera a conocer que el comediante, Bill Cosby saliera de una prisión en el condado de Montgomery, Pensilvania, Estados Unidos, recurrió a sus redes sociales para redactar su primer mensaje ya puesto en libertad, debido a que durante su encarcelamiento sus publicaciones no se vieron detenidas.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el también actor compartió una imagen acompañada de un texto en el que aseguró que sostiene su inocencia, tras haber sido acusado por abuso sexual y agradeció a sus fans por todo el apoyo.

“Nunca he cambiado mi postura, ni mi historia. Siempre he sostenido mi inocencia. Gracias a todos mis fans, seguidores y amigos que me apoyaron en esta terrible experiencia. Un agradecimiento especial a la Corte Suprema de Pensilvania por defender el estado de derecho”, escribió.

I have never changed my stance nor my story. I have always maintained my innocence.

Thank you to all my fans, supporters and friends who stood by me through this ordeal. Special thanks to the Pennsylvania Supreme Court for upholding the rule of law. #BillCosby pic.twitter.com/bxELvJWDe5

— Bill Cosby (@BillCosby) June 30, 2021