Bateristas famosos que han muerto, además de Charlie Watts

Charlie Watts no ha sido el único baterista famoso que ha muerto. Ahora el ‘stone’ acopaña a Keith Moon y John Bonham.

Charlie Watts se suma a la larga lista de bateristas famosos que han muerto en el mundo del rock.

El baterista de los Rolling Stones falleció este martes a la edad de 80 años en Londres, tras convalecer de una operación que lo dejó fuera de la gira que la banda inglesa realizará por Estados Unidos.

A este deceso se suman otros de bateristas que han sido icónicos en sus diferentes grupos.

KEITH MOON, HIPERACTIVIDAD, MÚSICA Y ALCOHOL

Debido a su estilo de tocar la batería y su comportamiento autodestructivo, el baterista de la banda inglesa The Who, fue apodado ‘Moon the Loon’ (Moon el chiflado).

Fue conocido por su dramática, emocionante e intensa forma de tocar la batería a través de los tambores, manejando ambidiestramente el doble bombo y golpeando salvajemente los platillos.

El Salón de la Fama del Rock lo considera como uno de los grandes bateristas del rock,​ y de manera póstuma, fue incluido en el Rock Hall como miembro de The Who en 1990.

Murió tras ingerir 32 pastillas de Clometiazol, un sedante que le había sido prescrito para lidiar con sus síntomas de abstinencia al alcohol, mientras intentaba desintoxicarse en su propia casa.

JOHN HENRY ‘BONZO’ BONHAM, ​INNOVADOR CON LA BATERÍA

Bonham imprimió un sello diferente a la forma de tocar la batería, alejado de adornos, con una pegada dura y sonido poderoso.

Es considerado uno de los mejores bateristas de rock de la historia pues creó un estilo que consistía en una pegada más dura y con menos adornos, alejado de los ritmos blues y rockabilly, predominante en los bateristas de la época.

Añadió toques de jazz y funk e influyó de manera decisiva en todas las generaciones posteriores de bateristas de rock, incluyendo a los de heavy metal.​

El 25 de septiembre de 1980, Bonham murió en la mansión de Jimmy Page por aspiración de vómito, tras días de beber, debido a sus problemas con el alcohol, tenía 32 años de edad.

PERFECCIÓN Y PRECISIÓN MUSICAL, EL SELLO DE NEIL PEART

Letrista y baterista de la banda canadiense Rush, Neil Ellwood Peart destacó por su precisón, técnica y perfeccionismo en la batería.

Sus grandes influencias fueron precisamente los también fallecidos Keith Moon y John Bonham, quienes marcaron parte de su estilo.

Con el pasar de los años tuvo influencia de músicos de jazz y big band, como Gene Krupa y posteriormente, Buddy Rich.

Fue uno de los bateristas más importantes de la historia, el referente obligado de miles de artistas a nivel mundial y ha sido reconocido consistentemente por los expertos como uno de los bateristas de rock más grandes de todos los tiempos.

Falleció el 7 de enero de 2020 por un glioblastoma, un tipo de tumor cerebral, a los 67 años en Santa Mónica, California.

GINGER BAKER, USO DEL DOBLE BOMBO

Peter Edward Baker, mejor conocido como Ginger Baker, fue un músico británico, conocido por su trabajo con el grupo Cream, al lado de la leyenda de la guitarra, Eric Clapton y Jack Bruce, desde 1966 hasta que se disolvió en 1968.

Fue reconocido por su muy particular estilo de tocar la batería y por implementar el uso del doble bombo, que marcó una influencia muy grande en las bandas de heavy metal.

Fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll como miembro de Cream en 1993.

Destacó también por sus álbumes de jazz y fusión étnica de percusión y colaboraciones con diversos conjuntos de jazz clásico y rock.

Estos son algunos de los principales bateristas famosos que han muerto en el mundo del rock.