Barry Gibb, un músico de récord a sus 75 años

A sus 75 años, Barry Gibb, el único sobreviviente del famoso grupo de los Bee Gees, comparte el récord con el genios de Liverpool, Paul McCartney, por tener los más grandes periodos consecutivos en la lista Billboard Hot 100 como compositores.

Gibb, quien este miércoles cumplió 75 años, al igual que McCartney tienen la marca de la mayor cantidad de créditos como compositor: cinco cada uno.

El Bee Gee obtuvo su mayor éxito a finales de la década de 1970 con sus hermanos Maurice y Robin.

Al mismo tiempo, el hermano del trío, Andy, con quien también escribió Barry, logró el éxito en solitario.

BARRY GIBB, RÉCORD COMPARTIDO EN LA LISTA DE BILLBOARD CON PAUL MCCARTNEY

Durante los años de reinado de los hermanos Gibb en 1978, Barry logró la hazaña sin precedentes de coescribir cuatro éxitos consecutivos de Hot 100 No. 1, en orden: “Stayin ‘Alive” de Bee Gees, “(Love Is) Thicker Than Water, de su hermano Andy Gibb; “Night Fever” de “Bee Gees”; “If I Can’t Have You” de Yvonne Elliman y “How Deep is Your Love”.

McCartney, por su parte, participó en la composición de varios éxitos a lo largo de varias décadas, junto con Johne Lennon, pareja que impulsó el récord de 20 Hot 100 No. 1 de los Beatles.

Después de la ruptura de la banda en 1970, McCartney pasó a escribir más éxitos para su banda Wings, y colaboraciones en su carrera en solitario con otras estrellas importantes, incluidos Michael Jackson y Stevie Wonder.

Las cinco canciones de McCartney que están en esa lista de The Billboard son: “Hey Jude”, The Beatles; “Silly Love Songs”, con Wings; “I Want to Hold Your Hand”, con The Beatles; “Say Say Say” a dueto con Michael Jackson y “Ebony and Ivory”, en colaboración con Stevie Wonder.

Pese a confesar que extraña a sus tres hermanos fallecidos, Robbin, Maurice y Andy, éste último el menor y con una trayectoria que se vio truncada por su prematura muerte, Barry se mantiene activo en el mundo de la música.

VIEJOS ÉXITOS DE LOS BEE GEES EN VERSIÓN COUNTRY

Recientemente publicó el disco recopilatorio Greenfields: The Gibb Brothers’ Songbook Vol. 1.

Se trata de un disco con versiones country de lo Bee Gees, en voces de los pesos pesados del género y también de nuevos exponentes.

Destaca la participación de Dolly Parton, Keith Urban o Sheryl Crow, así como de talentos del country contemporáneo como Jason Isbell, Brandi Carlile, Gilliam Welch o Allison Krauss.

Todo un ejército de colaboradores que confeccionan un disco raro, que vuela con las distintas personalidades que participan, pero también con la identidad sonora de su hacedor.

GLASTONBURY, LA MEJOR NOCHE DE GIBB

Barry Gibb se presentó en el famoso Festival de Glastonbury en 2017 y esa actuación la calificó como la “mejor noche de su vida”.

El cantautor salió al escenario dentro de la sección de Leyendas y cantó los temas clásicos de los Bee Gees, como Tragedy, Night Fever y, claro, Staying Alive.

“No podía imaginar que la gente se lo tomara tan de corazón . En la vida, me he sentido tan feliz en un escenario”, confesó en declaraciones recientes.

¿DE QUÉ MURIERON LOS HERMANOS GIBB?

Barry Gibb es el último de los Bee Gees y el único superviviente del exitoso trío.

Su hermano Maurice murió en 2003 debido a un ataque al corazón, tras diversos padecimientos que lo mantuvieron retirado de los escenarios.

El gemelo de Barry, Robin, falleció en 2012, a consecuencia del cáncer hepático que padecía y que también lo retiró de las presentaciones.

El caso más sonado fue el de el hermano menor Andy, quien tuvo éxito en su carrera en solitario pero que murió en 1988, sólo cinco días después de cumplir los 30 años, tras una larga adicción a la cocaína.

Barry Gibb, a sus 75 años hace honor a su más icónica canción “Staying Alive” y se mantiene como el mayor de la dinastía musical y con un gran palmarés en su carrera.