Bárbara de Regil revela algunos de sus más íntimos secretos

La actriz mexicana Bárbara de Regil reveló algunos de sus más íntimos secretos en una entrevista que dio a José Eduardo Derbez para su canal en una plataforma de videos por internet.

Después de las polémicas pláticas que el hijo de Eugenio Derbez tuvo la actriz Victoria Ruffo y la cantante Alessandra Rosaldo, el joven actor sorprendió con una entrevista a Bárbara de Regil, quien ha destacado últimamente por las rutinas que comparte en redes sociales, que incluso la han hecho viral en diferentes partes del mundo.

Con la dinámica “Yo nunca, nunca”, que consiste en dar un trago a su copa de vino cuando alguno de los participantes hizo alguna de las afirmaciones en cuestión, la actriz reveló que ha tenido “sexting” con su esposo, nunca ha consumido drogas y le gusta utilizar disfraces sexuales en pareja.

De igual manera, contó la anécdota de uno de sus momentos más vergonzosos: “Le mandé un mensaje a mi productor Fernando Sariñana, pensando que era mi ginecólogo, le puse ‘Fer, no sé qué hacer porque me está bajando muchisimo’ y me respondió ‘Híjole, no sé qué contestarte’”, platicó.

“En eso veo ‘Fernando Sariñana’ y yo ¡no!”, expresó, “Yo aparte le conté todo sobre mi menstruación, muy mal, muy mal, ya sabe mucho de mí”, continuó entre carcajadas.

Además, admite que nunca esperó el éxito obtenido por las rutinas de ejercicio que comparte en su cuenta de Instagram, que además, la han hecho viral también en TikTok por sus discursos motivacionales.

“Llegó hasta España, Argentina, Perú, Italia; me hablaban de Argentina y me decían ‘No sé si sepas, pero te hiciste súper viral acá’”, señaló, “Pero nunca lo hice pensando en hacer nada, fue muy natural”, continuó.

Finalmente, ofreció un emotivo mensaje con relación a la pandemia: “Hay que salir de aquí valorando la vida, el perro, el esposo, la mamá que tienes, todo, el plato de frijoles; hay que disfrutar cada minuto”, dijo para concluir.