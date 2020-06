Bárbara de Regil responde a críticas tras comentario “racista”

Escucha la nota:



Luego de las críticas que recibió la actriz, Bárbara de Regil, por un video en el que activó un filtro que la hacía verse con piel más oscura, y dijo “ay que prieta, no, qué feo”, respondió y se defendió de los comentarios de “racista” que recibió.

A través de las historias, en su cuenta de Instagram, la mexicana respondió a la pregunta “¿Por qué dijiste eso de ‘prieta’”. “Vamos a empezar por lo más importante, ¿ustedes creen que yo haría un en vivo de mis entrenamientos casi todos los días con el fin de lastimar a alguien?”, comenzó.

-Bárbara de Regil: No discriminemos a nadie…. -Bárbara de Regil siendo… Bárbara de Regil… pic.twitter.com/kIPoPqptus — La Quinta ☯︎ (@LaQuintaCalleMx) June 6, 2020

Información relacionada: Critican a Bárbara de Regil por mensaje racista

“Entiendo perfecto que estamos viviendo un momento sumamente difícil en cuanto al racismo, lo entiendo y me duele mucho, porque yo no soy racista. Y la gente que me conoce y a seguido mis redes sociales desde siempre sabe el ser humano que soy”, dijo de Regil.

La protagonista de “Rosario Tijeras”, aclaró que habló de ella en primera persona y que remató con un “ay, que horror, porque me acordé que en mi adolescencia me metía a la cama de bronceado todos los días, porque estaba de moda”.

Ya explicó Bárbara por qué dijo lo de ¨prieta” pic.twitter.com/W9AqV3nRUf — Vanessa Harp (@vaneharp) June 15, 2020

La actriz, también puso un ejemplo de que es como “si mi mamá se ve al espejo y dice ‘ay que gorda, qué horror’, y mi tía le dice, ‘oye cómo te atreves a ofenderme’. Mi mamá le diría, oye yo no te estaba ofendiendo a ti, yo estaba hablando de mí”.

Finalmente, Bárbara de Regil señaló que no ofendió a nadie y que cada día aprende a cuidar más sus palabras.