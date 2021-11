Aventuras y adicción al sexo, las revelaciones de Will Smith

Sin duda Will Smith se caracteriza por sus interpretaciones en diferentes películas, sin embargo en días recientes ha estado en el ‘ojo’ de los medios, por sus recientes revelaciones sobre su adicción al sexo.

El personaje de ‘Soy Leyenda‘ (película de 2007), dio a conocer que, luego de terminar su relación con su novia Melanie y quedar con ‘el corazón partido’, se vio envuelto en tener constantemente relaciones sexuales de una sola noche.

El también rapero cuenta que esta adicción al sexo se dio por le hecho de buscar consuelo, luego de estar en gran depresión por una reciente ruptura.

“Llegaba a sentir nauseas, muchas ganas de vomitar, luego de terminar el acto con cualquier mujer”, explica.

“Fui como una hiena, tuve relaciones con demasiadas mujeres y eso me hacía sentir muy culpable”.

Por lo anterior y sin darse cuenta, el director cinematográfico, desarrolló algo llamado psicosomática al orgasmo. Incluso confesó que con todas esas mujeres que estuvo, buscaba encontrar enamorarse.

“Deseaba que alguna de ellas fuera la ideal, esa que me ayudara a olvidar a la que me rompió el corazón y que me quisiera de verdad, en aquellos años”.

Will Smith revela que quiso matar a su padre

De acuerdo con la agencia EFE, “El príncipe de Bel Air“, cuando el actor tenía 9 años vio como su papá le dio a su madre un golpe y desde entonces, él siempre guardó un profundo coraje.

“En alguna ocasión pensé en matar a mi papá, cuando era dependiente y estaba enfermo”, confiesa en su libro.

Cuenta que tuvo la oportunidad de empujarlo por las escaleras y nadie se habría dado cuenta, sin embargo, lo hacía, pero hacia el baño, evitando así una gran catástrofe, que quizá nunca habría sanado.

Will Smith películas

Y aprovechando que este día es tendencia, hoy te recomendaremos algunas de sus mejores películas, si eres un buen seguidores del actor:

Hancock (2008)

Después de la Tierra (2013)

Focus (2015)

Game Brain (2015)

Escuadrón Suicida (2016)

Belleza inesperada (2016)

Aladdín (2019)

Bad Boys para siempre (2020)

Y por último, si deseas adquirir en libro de Will Smith, para leer más sobre sus revelaciones familiares, amorosas, y su adicción al sexo, aquí te dejamos una opción en el siguiente link, en donde podrás adquirirlo. Amazon, solo ten en cuenta que saldrá a la venta a partir del 28 de Diciembre de este año.