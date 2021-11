Avalancha humana en Texas, en festival de música deja 8 muertos; Travis Scott se presentaba

Una presunta avalancha humana en Texas, EU, durante un festival de música terminó en tragedia, ya que se tiene registro de al menos ocho muertos; el hecho ocurrió durante la presentación de Travis Scott.

La lamentable situación tuvo lugar la noche del viernes 5 de noviembre del 2021 en la primera jornada del Astroworld Festival, en Houston.

Además, las autoridades locales señalaron que decenas de asistentes resultaron heridas durante el incidente en el evento musical.

Sin embargo, de acuerdo con la agencia de noticias EFE, Samuel Peña, el jefe de bomberos de Houston, ofreció una conferencia de prensa este sábado e indicó que ya se investigan las causas del siniestro.

Según el medio citado, el cuerpo de bomberos explicó que los hechos se originaron presuntamente cuando en el concierto la multitud se comprimió “hacia el frente del escenario”.

En ese sentido, escenas de pánico se dieron en dicho momento entre las personas que acudieron al lugar y también diversas peleas que originaron los primeros heridos.

Los reportes dicen que el siniestro ocurrió durante el show del rapero estadunidense Travis Scott, quien, de acuerdo con videos publicados en redes sociales, pidió a elementos de seguridad asegurarse que los asistentes se encontraban bien.

También, se ve que detiene su presentación final en diferentes ocasiones, debido a que se percató del movimiento violento que ocurría en el público.

Please stop saying Travis never stopped the show to point out the people that were passing out he does this all the time if he sees it pic.twitter.com/4MlyLo4sqk

— Ⓜ️ (@WashedMel) November 6, 2021