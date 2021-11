Autora de Harry Potter, J.K Rowling recibe amenazas de muerte

La escritora de Harry Potter, J. K Rowling anunció en sus redes sociales que ha recibido amenazas por parte de unos activistas de la comunidad LGBT.

Mediante su cuenta de twitter, la escritora británica relató lo que sucedió con la dirección de su casa.

La autora de Harry Potter denunció a través de su cuenta de Twitter que tres actores activistas transgénero hicieron pública su dirección domiciliaria.

Rowling aseguró que los tres se tomaron fotos en el frente de su casa y las subieron a las redes con la intención de revelar su domicilio.

Además, Rowling sigo en pie con su postura acerca de las personas transgénero.

Por lo que aseguró que las mujeres siempre van a ser amenazadas.

J.K Rowling agradeció a sus fans por haber reportado lo ocurrido a las autoridades de twitter y que la policía de Escocia se hiciera cargo de la investigación.

Por otra parte, Rowling aseguró que a pesar de los ataque ella seguirá hablando.

Last Friday, my family’s address was posted on Twitter by three activist actors who took pictures of themselves in front of our house, carefully positioning themselves to ensure that our address was visible. 1/8

— J.K. Rowling (@jk_rowling) November 22, 2021