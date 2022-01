Así serán los Golden Globes 2022 ¡Sin prensa, ni invitados, ni fiesta!

¡Qué novedad! Los Golden Globos del 2022 será sin alfombra roja, ni estrellas de Hollywood ni prensa acreditada debido a los problemas de corrupción en los que se vieron envueltos.

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), los organizadores detallaron que los ganadores solo serán anunciados el domingo 9 de enero a partir de las 18 horas.

En esta edición número 79, los Golden Globes serán diferentes.

Debido a las acusaciones de corrupción y falta de diversidad, los organizadores de la gala decidieron tomar medidas extremas.

En ellas se encuentran que no habrá alfombra roja, ni prensa acreditada, ni público y tampoco estrellas de Hollywood invitadas.

Aún no se sabe si serán retransmitidos en la televisión tiempo después.

Es importante recordar que la fiesta de los Golden Globes inauguran la temporada de premios en Hollywood.

Por otra parte, la HFPA dijo que no habrá público en su evento y especio que solo hay un selecto grupo de miembros e invitados que deberán de mostrar su certificado covid y una prueba negativa con 48 horas premias a la celebración.

‘No habrá alfombra roja, no se aceptaran solicitudes de acreditaciones de prensa para este año’ aseguró la HFPA en un comunicado.

De acuerdo con la revista Variety, los responsables no consiguieron ninguna participación de alguna estrella de Hollywood.

