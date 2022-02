Así respondió Joe Rogan tras las polémicas con su podcast en Spotify

Luego de que el comediante Joe Rogan fuera el causante – debido a sus podcast antivacunas- de que músicos como Neil Young bajaran su contenido de Spotify, por fin dio la cara y publicó lo que vendría siendo una disculpa entre líneas.

El popular cómico y comunicador estadounidense, por fin respondió a las críticas por los polémicos comentarios sobre el covid-19 que hace en su podcast.

Su postura contra las vacunas covid, desencadenó que diversos músicos como Neil Young, Joni Mitchell y Nils Lofgren amenazaran a la plataforma con bajar su música. ¡Y lo hicieron!

Pues los artistas señalaron tanto a Rogan como a la plataforma creadores y distribuidores de información falsa sobre el covid-19.

El polémico presentador, en una explicación de 10 minutos a través de su cuenta de Instagram señaló en su defensa que “hay mucha gente que tiene una percepción distorsionada sobre lo que hago”.

En su defensa rechazó las acusaciones de que es generador de “información falsa y peligrosa”, pues subrayó que no tiene intenciones de generar controversia, sino que su objetivo es escuchar a la gente.

“¿Entiendo las cosas mal? Por supuesto. Me equivoco, pero siempre que entiendo algo mal, trato de corregirlo. Trato de corregirlo porque me interesa decir la verdad”.

En defensa de sus invitados, señaló que cada uno de ellos es profesional y cuenta con credenciales para poder emitir una opinión; sin embargo, prometió tener más invitados con opiniones diferentes para darle más balance a sus programas.

My thoughts on the controversy with @spotify https://t.co/nijJgNSc7m

— Joe Rogan (@joerogan) January 31, 2022