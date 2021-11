Así fue cómo Maradona reveló ser fan de Chespirito

¿Sabías qué Maradona se declaró fan de Chespirito? Esta es la emotiva historia.

El chavo del 8, es un referente para muchas generaciones; sin embargo, es sabido que, a pesar de que este programa es 100% mexicano en países de América Latina es todo un fenómeno.

Roberto Gómez Bolaños cautivó a chicos y grandes con sus personajes, y entre estos fanáticos de su trabajo se encontraba, nada más y nada menos que otro gran ídolo, pero en otra rama.

Hablamos de Diego Armando Maradona, quien en una ocasión tuvo la oportunidad de decirle en persona a Roberto Gómez Bolaños el amor y la admiración que tenía por su trabajo.

La oportunidad se dio, luego de que el campeón del fútbol invitara a Gómez Bolaños a participar de su programa ‘La noche del 10’.

Ahí ‘La mano de Dios’ no perdió la oportunidad de demostrarle su admiración.

“Usted es mi ídolo, maestro. Usted es mi ídolo de verdad. Lloro de risa con su humor y me hace muy bien verlo. Pasé momentos muy malos en mi vida, pero cuando veía al Chavo era como que me relajaba, como que me entraba una tranquilidad muy grande dentro de mí”, dijo Maradona.