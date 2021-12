Así despiden medios internacionales a 'El Charro de Huentitán'

Este día Vicente Fernández, también conocido como ‘El Charro de Huentitán‘ falleció a la edad de 81 años, luego de haber estado internado en el hospital al menos 60 días.

Lo anterior, luego de una caída en su rancho, fue en la misma cuenta de el cantante mexicano en donde se dio a conocer sobre la noticia.

“Lamentamos comunicarles su deceso el día domingo 12 de Diciembre a las 6:15 horas”, se lee en una publicación en su cuenta oficial de Instagram.

En el mensaje también agradecen a todos sus seguidores por aplaudirlo y compartir su gran trayectoria de música.

¿Por qué le decían ‘El Charro de Huentitán’ a Vicente Fernández?

La mayoría de las veces era más conocido como ‘Chente’, pero también con el apodo antes mencionado por el lugar en donde nació, Huentitán, El Alto Jalisco.

Las canciones más conocidas de ‘Chente’ o simplemente las favoritas del público destacan:

Como México No Hay Dos

Mi Querido Viejo

La Ley del Monte

Dios los Cría

Sinvergüenza, Pero Honrado

A Mi Manera

Acá Entre Nos

Hermoso Cariño

Lástima Que Seas Ajena

Por Tu Maldito Amor

Hijos de Vicente Fernández

‘El Charro de Huentitán’ tenía cuatro hijos, Alejandro Fernández, también cantante, Gerardo Fernández, Vicente Fernández Jr, y Alejandra Fernández.

Medios internacionales despiden a ‘Chente’

Tras la noticia en redes sociales se puede leer que el cantante mexicano era muy conocido en varias partes del mundo, pues algunos medios internacionales lo comenzaron a despedir.

‘El ícono mexicano y ‘rey de las rancheras’ ha muerto a los 81 años’, se lee en NBC 6.

Vicente Fernández, the Mexican Icon and ‘King of Rancheras,’ Dead at 81 https://t.co/IDzFYUotuk — NBC 6 in the Mix (@NBC6intheMix) December 12, 2021

Algunos hablan por ejemplo de sus álbumes vendidos y de su participación en las películas del cine mexicano.

A Mexican cultural icon, Vicente Fernández, has passed away at the age of 81. He has sold more than 65 million albums & filmed more than 35 movies in his lifetime. RIP. pic.twitter.com/8ipWrp32RX — KROQ (@kroq) December 12, 2021

Otros simplemente dieron la noticia sobre su fallecimiento

BREAKING NEWS: Mexican singer Vicente Fernández, who had been hospitalized for several months due to a recent fall, died Sunday morning, according to an Instagram post. https://t.co/Q21EYLG9zg — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) December 12, 2021

No hay duda alguna de que ‘El Charro de Huentitán’ puso en alto el nombre de nuestro país, gracias a sus grandes éxitos rancheros y que hoy el mundo del espectáculo estará de luto por una larga temporada.