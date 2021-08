Así descubrió Mike Tyson que su ex esposa salía con Brad Pitt

“Brad debió haber estado en estado de ebriedad o algo, pero me imploraba que no le pegara, indicó el campeón.

El ex boxeador Mike Tyson reveló en la presentación de su libro autobiográfico “Undsiputed Truth”, cómo descubrió que su ex esposa salía con el actor Brad Pitt.

El encuentro sucedió en 1989 cuando Tyson se estaba divorciando de la actriz Robin Givens, quien en ese momento estaba en la misma academia de actuación que Pitt.

Givens y Tyson sostuvieron una relación de 1988 a 1989, pero seguían teniendo encuentros sexuales, narró el deportista.

Tyson descubre a su ex esposa con Brad Pitt

En su autobiografía, escrita por Larry Sloman, Tyson describe que un día tenía que ir a la oficina de su abogado pero decidió primero pasar por la casa de Robin por un ‘rapidito’. “Qué puedo decir, yo era joven y la extrañaba”, señala.

Sin embargo, el boxeador encontró a Givens acompañada de Brad Pitt: “La vi con el apuesto Brad Pitt y pensé mierda, hoy no tendré ningún rapidito”, confesó el boxeador en el programa televisivo The Real.

Tyson narra que la respuesta de Pitt fue de temor al ver al boxeador, quien en ese momento tenía 37 victorias y 0 derrotas en el cuadrilátero, siendo el mejor boxeador libra por libra del mundo.

“Brad debió haber estado en estado de ebriedad o algo, pero me imploraba que no le pegara, “pues solo estaban repasando una escena”. “No fue la mejor manera pero ahí lo conocí, y la verdad me pareció un tipo muy amigable”, cuenta Tyson.

El campeón indicó no estar enojado con Brad y que no le guarda rencor porque “si así fuera, yo no estaría vivo”, agrego sobre el curioso encuentro.

La ex esposa de Tyson da su versión

En el programa de Wendy Williams la actriz Givens contó su lado de la historia, y mencionó que sí tuvo una relación con Brad Pitt, pero que estar bajo la sombra de los medios no les permitió tener éxito en su relación y que nada tuvo que ver Mike Tyson con su ruptura.

“Brad y yo nos conocimos en la academia y era un momento en el que los dos nos tomábamos muy en serio nuestro trabajo. Además, no podíamos ser vistos en público. Era mucho para los dos”, mencionó Givens, ex esposa de Mike Tyson.