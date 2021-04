Anthony Hopkins homenajea a Chadwick Boseman tras ganar Oscar

Escucha la nota:



Anthony Hopkins rindió este lunes un tributo al difunto Chadwick Boseman con un video en el que agradeció el Oscar al Mejor Actor protagonista que ganó en la ceremonia del domingo.

“Aquí estoy en mi casa de Gales. Con 83 años no esperaba que me dieran el premio, de verdad que no. Estoy muy agradecido”, aseguró el actor en un video publicado en sus redes sociales, ya que no acudió presencialmente a la ceremonia.

Hopkins, que competía contra Boseman en la misma categoría, aprovechó para homenajear al desaparecido actor.

“Quiero rendir un tributo a Chadwick Boseman, a quien nos arrebataron demasiado pronto”, añadió.

Gracias al Oscar que consiguió por su papel en “The Father“, Hopkins se convirtió a sus 83 años en el ganador de mayor edad en toda la historia de los premios. El anterior fue Christopher Plummer, con 82 años, en 2010.

En “The Father”, el actor retrata el sufrimiento de un anciano que sufre demencia y siente cómo sus capacidades cognitivas empiezan a mermar.

Hopkins se impuso a Riz Ahmed (“Sound of Metal”), Gary Oldman (“Mank”), Steven Yeun (“Minari”) y Chadwick Boseman (“Ma Rainey’s Black Bottom”), este último fallecido a los 43 años por un cáncer de páncreas.