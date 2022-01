¡Anne Hathaway y Jared Leto juntos en la pantalla! Apple TV+ saca nuevo tráiler de “WeCrashed”

Llega el fin de semana y Apple TV+ ya sacó a la luz el tráiler de “WeCrashed”, una serie que relata la historia del auge y caída de la cadena de espacios de coworking WeWork.

“WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork” de Lee Eisenberg y Drew Crevello, estará protagonizada por los aclamados actores: Jared Leto y Anne Hathaway.

Información relacionada:¡Anda la osa! Maluma es la nueva imagen de Versace para su campaña primavera-verano 2022

Serie basada en hechos reales

En el tráiler podemos ver completamente la transformación de los actores en Rebekaj y Adam Neumann , una pareja conocida por ser un dúo hedonista cuyos excesos, llevaron al colapso de WeWork y eventualmente, a su salida de la compañía.

La empresa inmobiliaria WeWork surgió a principios de la década de los 2010 como una de las más innovadoras del mundo, ya que ofrecía espacios de trabajo en espacios reducidos, compartidos y comunitarios.

Te podría interesar: ¡Ya podrás ir al cine con tu perro! Manchester abre establecimiento adaptado para peludos

La compañía se convirtió segura para los inversionistas más conocidos del mundo, llegando a tener inversiones por 4 mil millones de dólares por uno de los máximos empresarios asiático, esto justo en un ambiente inmobiliario que vena de la crisis económica de 2008.

En 2018 el corporativo estaba valuado en 47 mil millones de dólares, liderado por Neumann junto a su esposa Rebekah, enfrentó una severa crisis mediática ante denuncias de estafa piramidal y acoso sexual.

Al igual de escándalos por sus extravagancias como caminar descalzo por las instalaciones de su compañía, contar con sauna y alberca de inmersión en su oficina y contar con un jet privado en donde la tripulación debía usar máscaras debido al que fumaba marihuana en el.

¿Cuándo podremos ver WeCrashed?

Aunque ya queremos verla, tendremos que esperar hasta el 18 de marzo, ya que se estrenarán los primeros tres episodios, seguidos de nuevas entregas semanales todos los viernes.

Esta temporada contará de ocho episodios y está inspirada en hechos reales sobre cómo WeWork pasó de ser un único espacio de coworking a una marca global con un valor de 47 mil millones de dólares en menos de una década, para luego desplomarse en menos de un año.

Esta serie estará también protagonizada por Kyle Marvin, junto a America Ferrera y O-T Fagbenle y solo podrá ser vista por Apple TV+ .