¿Amigas y rivales? Esta es la razón por la que Samantha no aparece en 'And Just Like That'

¿Se reveló el secreto? Esta es la verdadera razón por la que Samantha no aparece en ‘And Just Like That’, la secuela de ‘Sex and the City’.

Una vieja enemistad entre dos protagonistas es el motivo por el que Kim Cattrall no aparece en esta nueva producción.

Te puede interesar: ¡Un insulto! Vegetariana recibe hamburguesa de pollo de McDonald’s

Samantha no aparece en ‘And Just Like That’

Con el reciente estreno de la secuela de ‘Sex and the City’, ‘And Just Like That’ se confirmó que Samantha, interpretada por Kim Cattrall no es parte del cast.

En los dos primeros episodios se encuentran Carrie, Miranda y Charlotte hablando con Bitsy Von Muffling en un restaurante.

Muffling pregunta por la ausencia de Samantha y el momento se vuelve incomodo.

Sin embargo las amigas bromean un poco asegurando que no se encuentra muerta.

Por otro lado, explican que debido al trabajo de Samantha, tuvo que mudarse a Londres.

Esto lo puedes ver en los episodios disponibles en HBO Max.

La enemistad entre Parker y Cattrall

Sin embargo, los fans han determinado que la separación de este cuarteto se debe a la rivalidad entre Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall.

Y es que en el 2018, cuando Kim Cattrall perdió a su hermano, Parker le dio el pésame a lo que Kim respondió en Instagram de manera inusual.

En su cuenta de Instagram declaró lo siguiente.

‘Déjame que deje esto muy claro (si no lo he hecho ya). No eres de mi familia. No eres mi amiga. Así te escribo para decirte por última vez que dejes de explotar nuestra tragedia para hacer ver que eres una chica adorable’.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kim Cattrall (@kimcattrall)

Por otro lado, un factor importante de la enemistad de las chicas fue la cercanía que tenían cada una con los diferentes productores y directivos de la serie.

Samantha fue un personaje importante que nos perderemos en ‘And Just Like That’ pero que recordamos de ‘Sex and the City’ por su rebeldía cautivadora.