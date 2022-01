Alfredo Adame explica por qué no uso el Taekwondo en pelea callejera

En los últimos días se hizo viral en redes sociales la pelea callejera de Alfredo Adame con una pareja, un hecho que sin duda, será una huella imborrable para el actor.

Tras el hecho, los memes no pararon, además, usuarios de redes le cuestionaron al conductor por qué no usó sus conocimientos de Taekwondo para hacerle frente a la pareja.

Ante las diversas dudas que surgieron, el actor decidió aclarar por qué no se defendió implementando dicha arte marcial el pasado 25 de enero durante la agresión.

Información relacionada: Las risas no faltaron… Carlos Trejo y Salinas Pliego se burlan de Alfredo Adame

De acuerdo con las declaraciones del actor y conductor, todo surgió aproximadamente a las 14:30 horas en Periférico, cerca de su casa.



Explicó que tomó todas las medidas de conducción, sin embargo, el otro conductor le aventó el auto y cuando el actor lo confrontó, la otra persona lo empezó a insultar y hacerle señas obscenas.

Durante la entrevista, Adame aseguró que la pelea no fue justa, ya que la pareja lo agredió en conjunto, señalando que eran dos contra uno.

El excandidado a alcalde de Redes Sociales Progrsistas (RSP) detalló cómo se fue danto el pleito y por qué terminó en el suelo.

“Cuando caigo en la jardinera esa, me pegué en el tubo ese y me dolió. Entonces, me empiezan a patear los dos en el piso, me empiezan a tirar golpes”.