Alfredo Adame asegura que impedirá el regreso de Laura Bozzo a la televisión

Ante las recientes declaraciones de la conductora, Laura Bozzo, el también presentador del televisión, Alfredo Adame, se pronunció al respcto.

El excandido a la alcaldía de Tlalpan sostuvo que impedirá el regreso de Bozzo a la pantalla chica, además, externó su descontecto con las autoridades de México.

Por ello, Adame en conferencia de prensa dio a conocer su descontento ante el fallo de la FGR a favor de la conductora.

Después de varios meses en conflictos con la justicia mexicana, reapareció la presentadora de Laura en América.

Fue a través de un video que publicó en sus redes sociales donde Bozzo informó a sus seguidores que la Fiscalía General de la República (FGR), ya habían suspendido la orden de aprehensión en su contra por defraudación fiscal.

Ante la noticia, el excandidato de Redes Sociales Progresistas (RSP), Alfredo Adame, se pronunció en contra de esta decisión.

Incluso señaló que no podía creer la decisión de las autoridades y que de ser así, dejaría de creer en la justicia.

Alfredo Adamé también recordó que tiene lista una denuncia pendiente en contra de la conductora peruana.

“Yo ya tengo integrada la carpeta del tráfico y trata de personas con los empleados peruanos que trajo y que no pagaron impuestos, que no se regularizaron, que no tenían visa de trabajo y trabajaron aquí”.