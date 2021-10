Alec Baldwin: ¿Quién le entregó el arma cargada?

Alec Baldwin continúa en el ojo del huracán, después del accidente que se registró el pasado jueves cuando disparó una pistola y mató accidentalmente a Halyna Hutchins, sin embargo, ya suenan nombres de la persona que entregó el arma cargada.

Hay que recordar que, el 21 de octubre, el actor de Hollywood se encontraba en el rodaje del western “Rust”, cuando disparó el arma que debía ser de fogueo, pero resultó estar cargada con balas de verdad.

A distraught Alec Baldwin, after being questioned in the shooting death of a crew member during filming of a new movie in NM. Baldwin is alleged to have fired the “prop” gun. No charges have been filed. Photo courtesy: Santa Fe New Mexican. @cbs46 pic.twitter.com/qZRwz6jEwi

— Rick Folbaum (@RickFolbaum) October 22, 2021