Alec Baldwin aseguró no haber apretado el gatillo del arma en el rodaje 'Rust'

¿Trata de justificarse? El actor Alec Baldwin aseguró que él ‘nunca apretó el gatillo’ de la pistola que mato de forma accidental la directora de fotografía Halyna Hutchins.

El incidente se dio en el mes de octubre mientras rodaban la película de Western, ‘Rust’.

De acuerdo con declaraciones realizadas en una entrevista exclusiva de la cadena ABC, el actor aseguró que ‘Nunca apuntaría con un arma a nadie y apretaría el gatillo, nunca’.

En este avance se puede ver que el actor no aporta más detalles sobre si la pistola se disparó sola ni describe el accidente.

Además, aseguró que ni siquiera podría imaginar que la pistola tuviera una munición real en el estudio.

‘Alguien puso la munición real en esa pistola, una bala que ni siquiera debía de estar en el edificio’, añadió Baldwin.

El actor, también ejercía de productor en el filme, y mientras hablaba se soltó a llorar sobre las muerte de Hutchins.

‘Esto no me parece real’ dijo el actor.

‘Era alguien muy querida y admirada por todos los que trabajaban con ella’.

Esta es la primera entrevista que da Baldwin después del incidente del pasado 21 de octubre.

El actor solo se ha pronunciado en su cuenta de twitter declarando que se encontraba devastado por el accidente y también colaboró con la investigación policial.

Las declaraciones de Alec Baldwin se dan después de que el estado de Nuevo México ordenara el registró de la empresa que suministró la munición y armas al rodaje.

