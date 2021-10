Álbum inédito de David Bowie listo para noviembre

Un álbum de David Bowie que nunca fue sacado al mercado será el regalo que el músico fallecido en enero de 2016, nos brinde como preámbulo para la celebración del que sería su cumpleaños 75.

Como sucede con los grandes genios de la música, su legado, además de perdurar, aumenta y nos brinda sorpresas; ese es el caso del músico inglés.

David Robert Jones, Ziggy Stardust o simplemente David Bowie es una ícono de la música contemporánea que ha influido en gran cantidad de músicos y bandas de rock y cuyo legado musical ha quedado ya para la historia.

Nació en Brixton, al sur de Londres el 8 de enero de 1947 y falleció el 10 de enero de 2016 en Nueva York.

Además de músico fue también compositor, actor, productor discográfico, arreglista y diseñador gráfico.

Bowie es considerado un artista innovador, en particular por sus trabajos de la década de 1970 y por su peculiar voz.

Mediante su personaje andrógino álter ego Ziggy Stardust, Bowie rompió con muchos conceptos de la época y se convirtió en un ícono que según su biógrafo, David Buckley, creó, posiblemente, el personaje más importante de la cultura popular.​ ​

Toy es el nombre del álbum del músico británico que nunca fue lanzado oficialmente y que fue grabado originalmente en 2011.

El disco se lanzará el 26 de noviembre, y el 7 de enero de 2022, un día antes de que cumpliera 75 años, se comercializará una versión extendida.

También se plantea el lanzamiento del catálogo completo de las antiguas grabaciones de Bowie, proyecto se se llevará a cabo en trabajo conjunto con Warner Music Group.

El disco que no fue lanzado en su momento incluía material nuevo y versiones renovadas de canciones anteriores, como el caso de I Dig Everything, The London Boys y You’ve Got A Habit Of Leaving.

Sin embargo, Toy fue archivado porque Bowie se centró en la grabación de su álbum Heaven y una versión no autorizada apareció en internet a{os después pero no tuvo mucho impacto.

Tras algunos contratiempos, el músico se apresuró a terminar el disco y lanzarlo al mercado para sorprender a los fans, pero desacuerdos con su disquera EMI retrasó el lanzamiento y Bowie decidió finalmente dejar el sello y buscar nuevos horizontes.

Last Wednesday we announced the Era Five box, Brilliant Adventure (1992 – 2001) along with You’ve Got A Habit Of Leaving, the first digital single and lyric video from TOY. Keep an eye on our Linktree for all these things and more: https://t.co/gqbeiWo5Qq pic.twitter.com/qRTzCMpat3

— David Bowie Official (@DavidBowieReal) October 6, 2021