¡Al estilo de los 80´s! El nuevo look de Miley Cyrus

El nuevo look de Miley Cyrus con el que se ha dejado ver en los últimos días ha causado la sensación en el mundo de la moda.

Y es que, la famosa cantante mantiene un estilo retro que se convirtió en tendencia y tuvo un gran éxito en la década de los años 80.

Es por aquella razón que su nuevo corte de cabello también llamó la atención de algunos de sus seguidores, ya que les llegan recuerdos de cómo lucían sus mamás en dicha época.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la estrella de ‘Hannah Montana’ se muestra con el cabello a la altura del hombro, pero rizado.

Además, luce un flequillo similar al look de la también artista estadunidense Courtney Love, esposa del fallecido músico Kurt Cobain.

Es de mencionar que desde hace un tiempo la intérprete de “Wrecking Ball” y “The Party in the USA”, impone tendencias en el mundo de la moda.

Por lo que, si no fuera por su talento musical y actoral, no sería de sorprender que la viéramos arriba de las pasarelas más importantes.

Sin embargo, tampoco es novedoso saber que la también actriz es amante de lo retro y vintage que han formado parte de su estilo.

Ello le ha dado la oportunidad de posicionarse como una de las mujeres más influyentes en el mundo de la alta costura.

No obstante, la revista Vogue recoge que, en varias ocasiones, la compositora ha manifestado que, su cabello es reflejo de su salud mental.

En ese sentido, fue en agosto del 2020 cuando también explicó al locutor Zach Sang, el significado de su estilo “Mullet”.

“El mullet es parte de mi historia familiar. Mi padre se inventó un tipo de mullet muy específico, el Kentucky Waterfall. Le pregunté si el mío era como ese, o cómo se llamaba. Me dijo el nombre, es algo como inglés. Yo le pedí a mi madre que me cortara el pelo como Rod Stewart y me llamé ‘young Rod’ durante 3 semanas, hasta que creció un poco”.