¡Adiós Rappi! Regina Orozco se despide de app por imagen de Chumel Torres

Si eres amante de las redes sociales, seguramente el fin de semana viste posicionado el hashtag #AdiósRappi, debido a que la app usó la imagen de Chumel Torres y Regina Orozco se sumó a la tendencia.

Fue durante el sábado 8 de enero del 2022 que un sinfín de críticas surgieron contra la empresa de envíos, principalmente de comida rápida.

-Información relacionada: ¿Fue por Florinda Meza? La verdad sobre la pelea entre Kiko y Chespirito

Y es que, los usuarios manifestaron su molestia debido a que a plataforma utilizó en su publicidad la imagen del influencer, quien ha sido señalado de clasista y racista.

Incluso, en días pasados, el también youtuber se colocó en el ojo del huracán por compartir una imagen de “Encanto”, la nueva película de Disney, haciendo alusión a quienes votaron por AMLO.

La lluvia de críticas no se hizo esperar y las personas reafirmaron su postura de considerar a Chumel Torres de racista.

Entonces, después de que la app de envíos de comida utilizara su imagen, nació el hashtag mencionado, en el que los usuarios eliminan la plataforma y ocupó los primeros lugares de las tendencias en Twitter.

La actriz mexicana decidió no quedarse atrás y realizó la misma acción que los internautas, pero aprovechó su fama para hacerlo públicamente y de forma peculiar.

Resulta que a través de su cuenta oficial de Twitter, la también cantante compartió un video en el cual deja ver cómo borra la aplicación de su celular.

Además, dio las razones, ya que reconoció que era una de sus plataformas favoritas, pero “debía” quitarla de sus preferencias.

“Pues, lo que me truje chencha, a cancelar Rappi. Híjole, me encanta, me encantaba, pero pues vamos a cancelar (…) Porque contratan a imágenes de personas racistas”.