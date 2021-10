¿Adele debe pagar una multa por tirar basura? Esto es lo qué sabemos

Después del estreno mundial del video ‘Easy on Me’, Adele podría ser multada por tirar basura.

El distrito de Doncaster, donde fue filmado el videoclip emitió una advertencia en su cuenta de twitter.

A través de su cuenta de twitter, el distrito de Doncaster le advirtió a la cantante sobre la posible multa que le podrían imponer.

Las autoridades informaron que se le dará el mismo trato a Adele por tirar basura en la calle.

Y es que de acuerdo con las declaraciones del distrito de Doncaster, en el videoclip de ‘Easy on Me’ la cantante aparece lanzando papeles por la ventana.

Unfortunately, as Adele’s video was clearly filmed within the confines of Doncaster metropolitan borough, she will be issued with a fixed penalty notice for littering immediately.

Despite repeated requests, we will not be going easy on her. @adele #EasyOnMe pic.twitter.com/43SvqcjkMM

— Doncaster Council (@MyDoncaster) October 15, 2021