Actor de Disney Chanel es acusado de enviar fotos y videos explícitos a menor de edad

El protagonista de la famosa serie de Disney Chanel “Cory en La Casa Blanca“, Kyle Massey, fue demandado por enviar fotos y vídeos pornográficos a una menor de 13 años, de acuerdo a TMZ,

Los documentos legales que se presentaron el 14 de junio en el condado de King, Washington indican que Massey mandó material implícito a la joven por Snapchat en diciembre del 2018, así como mensajes de texto con la misma índole.

La madre presento además una memoria usb donde se encuentra el contenido que su hija recibió en el que destaca a un hombre muy parecido a Kyle mostrando el pene.

El vínculo

Los padres de la víctima aseguran que Kyle y su hija mantenían contacto desde que ella tenía cuatro años, pues desde pequeña es fan de la serie que protagoniza el acusado así como su papel en la serie ‘That’s so Raven’.

Al enterarse el actor le pidió a la niña que viviera con él y su novia en Seattle pero ella no accedió sin embargo la comunicación entre ambos prevalecía y se intensifico en noviembre del 2018 cuando la joven se vio interesada en un papel de la renovada serie de La Casa Blanca que esta próxima a estrenarse.

No asistió a la audiencia

Pese a la demanda, el acusado no se presento el lunes a la lectura de sus cargos en el Tribunal en el condado de King sin embargo, sus abogados ni portavoces tampoco lo hicieron así como han permanecido en silencio.

Kyle no es la primera vez que afronta cargos por delitos sexuales, ya que previo a este acontecimiento ya había sido acusado por enviar fotos desnudo a diferentes personas por la misma app, sin embargo la demanda no procedió porque “Massey no contaba con el dinero que exigían sus víctimas” y él acuso haber sido extorsionado por ellos.