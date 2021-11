¡ABBA está de regreso! Anunció el lanzamiento de su nuevo álbum

Una de las agrupaciones más famosas de origen sueco ha anunciado su regreso a los escenarios con nuevas canciones que formarán parte del nuevo álbum de ABBA.

Tras 40 años de su separación, la legendaria agrupación de pop dio a conocer este viernes 05 de noviembre ‘Voyage’, lo que sería su nuevo material discográfico.

La noticia llegó después de que en septiembre se empezara a especular su reencuentro y nuevo disco del cuarteto.

Su nuevo material llega después de ‘The Visitors’, el disco que publicaron un año antes de su separación en 1982.

Ahora, Agnetha, Bjorn, Benny y Anni-Frid, quienes forman el acrónimo ABBA, se volvieron a reunir para traerle a sus fans nueva música.

Fue en septiembre cuando el cuarteto de pop sueco lanzo sus primeros sencillos tras su reencuentro, se trata de ‘I Still Have Faith’ in ‘You y Don’t Shut Me Down’.

‘Voyage’ estará conformado por 10 canciones, sin embargo, la agrupación dio a conocer que no solamente publicarán su disco, sino también llevar a cabo diversos conciertos.

The moment our ABBA Arena roof was raised 🏗️⬆️

For more info on how to get access to new tickets for Oct-Dec 2022 (including new weekend dates), ahead of general sale on November 3rd, visit https://t.co/erjJHNSIqS pic.twitter.com/zKTsIAX4Bq

— ABBA Voyage (@ABBAVoyage) October 25, 2021