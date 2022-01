‘A mi familia le encanta hundirme’, Britney Spears enfurece con Jamie Lynn

Una vez más la “Princesa del pop” se encuentra en medio de un escándalo, pues Britney Spears explotó contra su hermana, Jamie Lynn por su reciente libro.

Hace unos días, la hermana menor de la artista presentó ‘Things I Should Have Said‘ (‘Las cosas que debí haber dicho’), para dar a conocer sus memorias.

Por medio del programa de televisión ‘Good Morning America‘, la protagonista de ‘Zoey 101’ se sincero como nunca antes, pero provocó el disgusto de su hermana mayor.

Recordemos que en noviembre pasado, la intérprete de “Toxic” y “Gimme More” quedó libre de la tutela legal que controló su vida y finanzas por 13 años.

A raíz de ello, se siente más libre y no se queda de brazos cruzados ante los conflictos con su familia.

Britney Spears vs Jamie Lynn

Mediante un largo mensaje en su cuenta oficial de Twitter, la estrella de pop aseguró que las declaraciones de su hermana son polémicas para vender más libros.

En ese sentido, desmintió los comentarios se su hermana menor acerca del comportamiento “errático” antes del 2008, año en que se le puso la tutela en manos de su padre, James Spears.

“Mi hermana dijo que mi comportamiento estaba fuera de control. Ella nunca estuvo muy cerca de mí en ese momento, hace 15 años …. Entonces, ¿por qué están hablando de eso a menos que ella quiera vender un libro a costa mía?”.

La famosa aprovechó para manifestar el porqué de su enojo cuando en los premios Radio Disney Awards del 2017 la joven interpretó un remix de sus más grandes éxitos.

Además, insistió en que a su hermana se le “entregó todo en bandeja de plata”, asegurando que “nunca tuvo que trabajar por nada”.

“Sé que puede sonar como una tontería para la mayoría de la gente, pero yo escribí muchas de mis canciones y mi hermana eran tan solo un bebé”.

La “Princesa del pop” dijo que su familia le arruinó sus sueños e incluso, “le encanta hundirme y herirme siempre”, pero deseó que el nuevo libro tenga éxito.

Finalmente, Britney Spears comentó que vio Jamie Lynn con temperatura, pero le sirvió para restarle importancia. “La lección aprendida es no confiar en la gente ni en nadie”.