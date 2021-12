¡A días de los 100 años! Muere la actriz de Hollywood, Betty White

La primera actriz de Hollywood, Betty White murió este 31 de diciembre a unos días de cumplir 100 años.

De acuerdo al portal TMZ, la actriz falleció a los 99 años, aún no se dan detalles de su causa de muerte.

Te puede interesar: ¡Sóbese! Niño es pisoteado por un guardia de la reina Isabel II

La actriz murió a los 99 años, a unos días de cumplir el siglo de vida.

El portal TMZ fueron los encargados de dar esta noticia son embargo no se dieron detalles de la causa de muerte.

La artista tenía previsto celebrar su centenario de vida con la película ‘Betty White: 100 Years Young, A Birthday Celebration’ que se estrenará a mediados de enero.

My 100th birthday… I cannot believe it is coming up, and People Magazine is celebrating with me! The new issue of @people is available on newsstands nationwide tomorrow. https://t.co/kTQnsbMDGK

— Betty White (@BettyMWhite) December 28, 2021