'A day in the life' la canción que se disputa entre John Lennon y Paul McCartney

The Beatles dejó muchas incógnitas sobre su trayectoria, algunas de ellas giran en torno a John Lennon y Paul McCartney, ahora se ha puesto en entre dicho la creación de ‘A Day in the Life’.

Siempre se supo que la creación de los temas del Cuarteto de Liverpool eran hecho por Sir Paul y Mr Lennon.

Incluso, varios de los éxitos de la agrupación fueron creados entre los dos, o al menos eso se creía hasta hace unos días que McCartney dijo lo contrario.

La verdad de John Lennon y Paul McCartney sobre ‘A Day in the Life’

La dupla que hacían en The Beatles era fantástica, gracias a ella ahora podemos escuchar grandes éxitos de la agrupación.

Uno de los temas que se colocó entre las más escuchadas del Cuarteto fue ‘A Day in the Life’ o un ‘Un día en la vida’ por su traducción al español.

Este tema cierra el octavo álbum de la banda Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band, además, se convirtió en una de las canciones más populares de The Beatles.

Desde que salió a la luz en 1967 siempre se dijo que en la composición del tema estuvo Sir Paul y Mr Lennon.

Incluso en entrevista Lennon dijo que la canción se escribió en memoria de Tara Browne, el joven heredero del Guinness que perdió la vida en un accidente de auto a los 22 años.

Sin embargo, en su nuevo libro ‘The Lyrics’, Paul McCartney ha dicho que nada de eso es cierto.

La verdad detrás de la canción de The Beatles ‘A Day in the Life’

En otra ocasión, Sir Paul dijo que a diferencia de Lennon, él no escribió la canción pensando en Browne.

Aseguró que cuando compuso su parte su imaginaba a un policía drogado que se golpeaba la cabeza porque no se había dado cuenta que el semáforo había cambiado.

Sin embargo, en su nuevo libro, The Lyrs retomó la versión de en su momento llegó a contar Lennon, pero esta ocasión agregó que él había escrito la canción por completo.

Con la confesión en su libro se ha vuelto una incógnita la verdad entre John Lennon y Paul McCartney sobre la creación de ‘A Day in the Life’.